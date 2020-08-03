Вакцина від COVID-19 може ніколи не з’явитися — ВООЗ

У Всесвітній організації охорони здоров’я (ВООЗ) попередили, що ліки або вакцина для нейтралізації нового коронавірусу можуть ніколи не з’явитися.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє The Business Times.

У ВООЗ заявили 3 серпня, що, можливо, ніколи не буде знайдено відповіді на новий коронавірус у вигляді ліків від хвороби чи вакцини для її запобігання.

"Наразі не існує панацеї, і її ніколи може не бути", - зазначив генеральний директор ВООЗ Тедрос Адханом Гебреісус.

Як повідомляв Укрінформ, станом на ранок 3 серпня у світі зареєстровано 18 234 936 випадків коронавірусної інфекції. Зокрема 11 44 963 людини одужали, 692 794 померли.