Україна має домовленості про вакцину від COVID-19 майже з усіма розробниками - Степанов

Україна веде перемовини щодо поставки вакцини від COVID-19 одразу, як тільки вона з’явиться на ринку.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, про це на брифінгу сказав міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

“Ми активно проводимо політику щодо домовленості поставки вакцин в Україну як тільки вони з’являться, з усіма практично без виключення компаніями або альянсами, які вже далеко просунулися і найближчим часом можуть виготовити вакцину. Ми хочемо, щоб Україна однією з перших була забезпечена вакцинами”, - сказав Степанов.

Він також нагадав, що в Україні зареєстровано 4 клінічні випробування лікарських засобів, які можуть використовуватися при симптоматичному лікуванні COVID-19.

За словами міністра, МОЗ відслідковує світові тенденції в лікуванні коронавірусної хвороби, і за потреби вводить до національного протоколу лікування COVID-19 необхідні препарати.

Як повідомляв Укрінформ, в Україні станом на 2 серпня лабораторно підтвердили 72 168 випадків COVID-19, із них за добу – 1 112. Померло за добу 16 осіб, загалом із початку пандемії - 1725. Видужали за добу 235, із початку пандемії - 39543. Наразі хворіють 861 особа, загалом - 30900.