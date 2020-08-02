В Україні підтвердили 72 168 випадків COVID-19, за добу - 1 112

В Україні станом на 2 серпня лабораторно підтвердили 72 168 випадків COVID-19, із них за добу – 1 112.

Як передає Укрінформ, про це повідомляється на спеціальному ресурсі РНБО з моніторингу поширення епідемії коронавірусу.

За добу померли 16 осіб, загалом із початку пандемії - 1725. Видужали за добу 235, із початку пандемії - 39543. Наразі хворіють 861 особа, загалом - 30900.

За добу найбільшу кількість інфікованих виявили у вано-Франківській (115), Львівській областях (112) та м. Києві (110).

Як повідомляв Укрінформ, станом на 31 липня в Україні лабораторно підтверджені 69 884 випадки COVID-19, за добу — 1090 нових.

В Україні до 31 серпня діє адаптивний карантин. Тобто обмежувальні заходи можуть пом’якшувати чи посилювати залежно від епідемічної ситуації в кожному регіоні.