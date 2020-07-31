В Україні виявили 1 090 нових випадків COVID-19

В Україні станом на 31 липня лабораторно підтверджено 69 884 випадки COVID-19, з них за добу – 1 090.

Про це повідомляється на спеціальному ресурсі РНБО з моніторингу поширення епідемії коронавірусу.

Протягом доби зафіксовано 20 нових летальних випадків. Одужали 598 пацієнтів.

Загалом в Україні зареєстровано 1693 смертей від COVID-19. Одужали – 38 752. Зараз хворіють – 29 439.

За добу найбільшу кількість інфікованих виявили у Львівській (147), Івано-Франківській областях (111) та м. Києві (110), а також у Харківській (85) та Рівненській (82) областях.

Як повідомлялося, напередодні в Україні за добу зареєстрували 1197 випадків коронавірусу.

Станом на ранок 31 липня у світі зафіксовано понад 17,4 мільйонів випадків коронавірусу COVID-19. Загалом з 17 476 105 випадків COVID-19 676 759 - летальні, 10 939 473 осіб одужали. 1%, або 66 372 хворих, у світі перебувають у серйозному або критичному стані. Коронавірус зафіксували у 213 країнах та територіях.

В Україні до 31 серпня діє адаптивний карантин. Тобто обмежувальні заходи можуть пом’якшувати чи посилювати залежно від епідемічної ситуації в кожному регіоні.