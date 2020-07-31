У світі зареєстрували понад 17,4 мільйона випадків коронавірусу

Станом на ранок 31 липня у світі зафіксовано понад 17,4 мільйонів випадків коронавірусу COVID-19.

Про це свідчать дані сайту Worldometer.

Як зазначається, загалом з 17 476 105 випадків COVID-19 676 759 - летальні, 10 939 473 осіб одужали. 1% або 66 372 хворих у світі знаходяться у серйозному або критичному стані.

Коронавірус зафіксували у 213 країнах та територіях.

Протягом минулої доби у світі від COVID-19 померла 6 221 людина.

Лідерами за кількістю хворих на COVID-19 у світовій статистиці є США (4 634 985), Бразилія (2 613 789) та Індія (1 639 350).

За ніч було зареєстровано 12 802 нових випадки, з них 7 730 в Мексиці і більше тисячі в Казахстані та Болівії.

Також з початку нової доби у світі внаслідок пандемії коронавірусу померли 792 особи, найбільша їх кількість припадає на Мексику — 639.

Як повідомлялося, станом на 30 липня в Україні лабораторно підтверджені 68 794 випадки COVID-19, за добу — 1 197 нових.

Фото: depositphotos