Місцева влада не може послаблювати встановлений урядом карантин - МОЗ

Органи місцевої влади не можуть пом'якшувати карантинні обмеження, встановлені урядом.

Про це на брифінгу заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Умови карантину, згідно з нашим законодавством, встановлює уряд, вони прописані у відповідній постанові уряду. А вже на території області або регіону можуть тільки посилювати ті чи інші обмеження, але в жодному разі законодавство не передбачає, що органи місцевого самоврядування можуть пом'якшувати карантинні обмеження", - сказав Степанов.

Міністр додав, що місцева влада також відповідає за дотримання умов карантину. Відповідний нагляд , кожен в своєму напрямку, здійснюють Держпродспоживслужба, Нацполіція, Національна гвардія, Держприкордонслужба.

Степанов нагадав загальні умови карантину, які діють у всій державі: масковий режим, дотримання соціальної дистанції, користування антисептиками.

Залежно від рівня захворюваності на тій чи іншій території, регіон відноситься до однієї з чотирьох зон, карантинні обмеження можуть посилюватися або послаблюватися.

Як повідомляв Укрінформ, 31 липня Центральна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій на засіданні визначила регіони за рівнем поширення епідемічної небезпеки COVID-19.

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"Червоний": міста Луцьк та Тернопіль, Кіцманський район Чернівецької області.

"Помаранчевий" рівень - міста Івано-Франківськ, Львів, Бережани Тернопільської області, Луцький та Любешівський райони Волинської області, Тисменицький район Івано-Франківської області, Миколаївський, Перемишльський та Пустомитівський райони Львівської області, Бучацький район Тернопільської області.

"Жовтий": міста Вінниця та Могилів-Подільський, Вінницький, Калинівський, Крижопільський, Немирівський та Тульчинський райони Вінницької області, місто Нововолинськ, Горохівський, Ківерцівський, Локачинський, Маневицький та Турійський райони Волинської області, міста Житомир, Бердичів, Малин та Новоград-Волинський, Любарський, Пулинський, Романівський та Черняхівський райони Житомирської області, міста Берегово, Мукачево, Ужгород, Хуст, Чоп, Берегівський, Великоберезнянський, Виноградівський, Воловецький, Іршавський, Міжгірський, Мукачівський, Перечинський, Рахівський, Свалявський, Тячівський, Ужгородський та Хустський райони Закарпатської області, місто Яремче, Богородчанський, Городенківський, Косівський та Наддвірнянський райони Івано-Франківської області, Жовківський, Яворівський та Кам'янка-Бузький райони Львівської області, Бережанський, Гусятинський, Козівський, Лановецький та Чортківський райони Тернопільської області, Глибоцький, Путильський, Сокирянський, Сторожинецький та Хотинський райони Чернівецької області.

Для визначення, до якої із зон належить той чи інший регіон, застосовувалися такі показники, як завантаженість в лікарнях не більше 50% ліжко-місць, середня кількість проведених тестів - не менш 24 на 100 тисяч населення, коефіцієнт виявлення випадків інфікування - не більше 11%, показник динаміки зростання випадків інфікування - не більше ніж 10%.

Передбачається, що в "зеленій" зоні будуть діяти такі правила: носіння масок в громадських місцях, проведення масових заходів не більше 1 особи на 5 м кв., заповненість залів у кінотеатрах та театрах не більше 50 відсотків, перевезення пасажирів у громадському транспорті за кількістю місць для сидіння.

У "жовтій" зоні, окрім обмежень, які діють у "зеленій" зоні, буде обмежене відвідування установ соціального захисту, де перебувають люди похилого віку. У "помаранчевій" - заборонена робота закладів розміщення (крім готелів), діяльність розважальних закладів, ресторанів уночі, планова госпіталізація, дитячих таборів, масові заходи можуть проводитися з розрахунку не більше 1 людини на 20 кв. м.

В "червоній" зоні заборонена робота громадського транспорту, закладів освіти, ресторанів та ТРЦ.

Засідання Центральної комісії ТЕБ та НС проводитиметься щоп'ятниці. За результатами аналізу ситуації в регіонах будуть визначатись рівні розповсюдження коронавірусу.