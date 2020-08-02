ВООЗ закликає готуватися до "дуже затяжної" пандемії

Розвиток ситуації з пандемією коронавірусної інфекції свідчить, що вона може набути «дуже затяжного» характеру, а наслідки відчуватимуться протягом найближчих десятиліть.

Про це, як передає кореспондент Укрінформу, заявив глава Всесвітньої організації охорони здоров’я Тедрос Гебреісус під час засідання комітету ВООЗ з надзвичайних ситуацій щодо COVID-19.

«Пандемія - це криза в галузі охорони здоров'я, яка буває раз на століття, і наслідки якої відчуватимуться протягом наступних десятиліть», - заявив очільник ВООЗ.

Він зазначив, що багато країн, які вважали, що вони залишили позаду найгірше, нині стикаються з новими спалахами. Деякі з тих, хто був уражений у перші тижні менше, тепер стикається зі зростаючою кількістю випадків та смертей. І навпаки: деякі країни, які пережили великі спалахи, наразі взяли їх під контроль.

У заяві, оприлюдненій після засідання, керівництво ВООЗ заявило про «передбачувану тривалість цієї пандемії COVID-19» та підкреслило важливість постійних зусиль з реагування громадськості, країн і регіонів, а також на глобальному рівні відслідковування контактів інфікування. У рекомендаціях країнам-членам ВООЗ радить продовжувати мобілізувати глобальні та регіональні багатосторонні організації та партнерів з метою швидкого реагування на COVID-19 і прискорити дослідження з розробки вакцини та доступу до діагностики та терапії.

Як повідомлялося, ВООЗ проголосила найвищий рівень тривоги 30 січня 2020 року. Гебреісус підкреслив, що це було зроблено, «у той час, коли за межами Китаю було менше 100 випадків і загиблих ще не було».

Як передає Укрінформ з посиланням на дані сайту Worldometers, на середину дня 2 серпня серед підтверджених 18 053 062 випадків захворювання на COVID-19 у світі 689 517 випадків - летальні. 11 349 471 хворий вилікувався.

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