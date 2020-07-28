Глава ВООЗ: Коронавірус - найбільша медична загроза в історії Організації

У Всесвітній організації охорони здоров’я (ВООЗ) назвали пандемію COVID-19 найбільшим викликом, з яким цій установі доводилося стискатися взагалі.

Про це повідомляє BBC із посиланням на главу ВООЗ Тедроса Аданома Гебреісуса.

"COVID-19 однозначно є найбільшою медичною загрозою, яку Всесвітній організації охорони здоров’я коли-небудь доводилося оголошувати", - зазначив очільник ВООЗ.

Гебреісус додав, що цього тижня він вчергове збере спеціальний комітет ВООЗ для обговорення ситуації з пандемією.

В період існування ВООЗ до коронавірусу мали місце 5 інших глобальних загроз з боку хвороб: Ебола, Зіка, поліомієліт та свинячий грип.

Глава ВООЗ підкреслив, що "COVID-19 змінив світ". Він наголосив, що на шляху подолання коронавірусної загрози людство чекає попереду "важка праця".

Як відомо, із січня цього року в світі зафіксовано вже більше 16 мільйонів випадків зараження коронавірусом та понад 650 тисяч смертей, пов’язаних із цієї хворобою. Сплеск захворюваності припав на останні 6 тижнів.