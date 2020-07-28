ВООЗ закликає країни не "прикрашати" статистику щодо COVID-19

ВООЗ закликає держави і уряди по всьому світу вказувати чесну статистику захворюваності COVID-19, щоб була можливість ефективно реагувати на осередки пандемії.

Про це заявив у понеділок у Женеві виконавчий директор з надзвичайних ситуацій ВООЗ Майк Райан, повідомляє Центр новин ООН.

"Зрозуміло, що жодна країна не хоче повертатися до карантину, ніхто не хоче – вже дуже великі економічні наслідки та багато інших", – заявив Райан.

За його словами, якщо мати розуміння, як відбувається поширення вірусу, і досконально вивчити хворобу, це дасть можливість приймати точкові відповідні заходи.

"Це як в нейрохірургія: коли роблять операцію на мозку, хірурги користуються мікроскопами, щоб дістатися саме туди, де криється проблема", - підкреслив представник ВООЗ.

При цьому Райан закликав не "ополчатися" на країни, які активно виявляють випадки зараження, ведуть спостереження і "прагнуть розкрити проблему". Набагато небезпечніше, якщо влада не роблять цього, а намагаються згладити або прикрасити ситуацію, щоб вона добре виглядала".

"Але в разі інфекційних захворювань, якщо ситуація виглядає благополучно", це не означає, що вона насправді благополучна. Я б хотів, щоб мій уряд говорив мені правду, чесно розповідало про реальну ситуацію і вживало заходів, щоб погасити спалах", - підкреслив виконавчий директор з надзвичайних ситуацій ВООЗ.

Як повідомляв Укрінформ, станом на понеділок у світі зафіксовано 16,366 млн людей, що заразилися коронавірусом. При цьому, перші позиції займають США, Бразилія та Індія.