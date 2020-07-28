Південна Корея хоче стягувати плату з іноземців за лікування COVID-19

Південнокорейська влада планує вимагати від іноземців, які хворіють на коронавірус на території країни, оплату за лікування: це пов’язано з усе більшою кількістю таких випадків.

Про це повідомляє портал Yonhap.

«Уряд Південної Кореї у неділю вирішив наполягати на перегляді закону з метою вимагати від іноземних пацієнтів, хворих на COVID-19, покривати витрати на своє лікування на тлі різкого збільшення числа нових випадків інфікування серед іноземців, які прибувають із інших держав», - йдеться в повідомленні.

Варто наголосити, що, відповідно до чинного законодавства Південної Кореї, витрати на стаціонарне лікування і лікування підтверджених пацієнтів покриваються державою незалежно від громадянства.

Міністерство охорони здоров'я відповідатиме за перегляд нормативних вимог, щоб стягувати оплату лікування у іноземців, які знають, що вони хворі на COVID-19, але приїхали в Корею, і тих, хто у кінцевому підсумку підтвердив наявність коронавірусу протягом двотижневого періоду карантину після прибуття.

Уряд має намір застосовувати передбачене нове правило спочатку тільки до тих, хто був спійманий на порушенні карантинних правил. Уряд розгляне питання про розширення сфери застосування, залежно від ситуації з вірусом.

Уряд також розгляне можливість надання фінансової підтримки громадянам Південної Кореї, які перебувають за кордоном, які захворіли COVID-19 і потребують лікування.

Рішення було прийнято через день після того, як число нових випадків зараження вірусом у Південній Кореї досягло майже чотиримісячного максимуму - 113 випадків, з яких 34 - у моряків на риболовецькому судні під прапором Росії, пришвартованому у південно-східному портовому місті Пусані. Ще у двох росіян підтвердили вірус у неділю.

Міністр охорони здоров'я Пак Нин Ху заявив на брифінгу для преси, що стягування плати за лікування іноземців «враховуватиме принцип взаємності у дипломатичних відносинах».

Пак також пояснив, що уряд планує стягувати плату у подорожуючих з коронавірусом за госпіталізацію та медичні витрати, але не за тестування.

Станом на ранок 27 липня у світі в цілому підтверджено 16 421 952 випадків заражень COVID-19, із яких 652 308 – летальні. 10 052 482 людини вже встигли вилікуватися.