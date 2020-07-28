Південна Корея хоче стягувати плату з іноземців за лікування COVID-19

Південна Корея хоче стягувати плату з іноземців за лікування COVID-19

Укрінформ
Південнокорейська влада планує вимагати від іноземців, які хворіють на коронавірус на території країни, оплату за лікування: це пов’язано з усе більшою кількістю таких випадків.

Про це повідомляє портал Yonhap.

«Уряд Південної Кореї у неділю вирішив наполягати на перегляді закону з метою вимагати від іноземних пацієнтів, хворих на COVID-19, покривати витрати на своє лікування на тлі різкого збільшення числа нових випадків інфікування серед іноземців, які прибувають із інших держав», - йдеться в повідомленні.

Варто наголосити, що, відповідно до чинного законодавства Південної Кореї, витрати на стаціонарне лікування і лікування підтверджених пацієнтів покриваються державою незалежно від громадянства.

Міністерство охорони здоров'я відповідатиме за перегляд нормативних вимог, щоб стягувати оплату лікування у іноземців, які знають, що вони хворі на COVID-19, але приїхали в Корею, і тих, хто у кінцевому підсумку підтвердив наявність коронавірусу протягом двотижневого періоду карантину після прибуття.

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Уряд має намір застосовувати передбачене нове правило спочатку тільки до тих, хто був спійманий на порушенні карантинних правил. Уряд розгляне питання про розширення сфери застосування, залежно від ситуації з вірусом.

Уряд також розгляне можливість надання фінансової підтримки громадянам Південної Кореї, які перебувають за кордоном, які захворіли COVID-19 і потребують лікування.

Рішення було прийнято через день після того, як число нових випадків зараження вірусом у Південній Кореї досягло майже чотиримісячного максимуму - 113 випадків, з яких 34 - у моряків на риболовецькому судні під прапором Росії, пришвартованому у південно-східному портовому місті Пусані. Ще у двох росіян підтвердили вірус у неділю.

Міністр охорони здоров'я Пак Нин Ху заявив на брифінгу для преси, що стягування плати за лікування іноземців «враховуватиме принцип взаємності у дипломатичних відносинах».

Пак також пояснив, що уряд планує стягувати плату у подорожуючих з коронавірусом за госпіталізацію та медичні витрати, але не за тестування.

Станом на ранок 27 липня у світі в цілому підтверджено 16 421 952 випадків заражень COVID-19, із яких 652 308 – летальні. 10 052 482 людини вже встигли вилікуватися.

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