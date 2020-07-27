За шість тижнів кількість випадків COVID-19 у світі збільшилася вдвічі – ВООЗ

Кількість нових випадків захворювання на коронавірусу у світі впродовж минулих шести тижнів збільшилася майже вдвічі.

Про це у понеділок, 27 липня, на брифінгу у Женеві заявив голова Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) Тедрос Аданом Гебреісус.

«Майже 16 мільйонів випадків були зареєстровані ВООЗ та понад 640 тисяч смертей. Пандемія продовжує пришвидшуватися. За минулі 6 тижнів загальна кількість випадків зросла близько вдвічі», - заявив він.

Гебреісус додав, що пізніше на цьому тижні скличе Комітет з надзвичайних ситуацій у сфері громадського здоров'я для перегляду ситуацію з коронавірусом.

Голова ВООЗ також зазначив, що цього тижня виповнюється рівно шість місяців з моменту оголошення надзвичайної ситуації у світі через пандемію коронавірусу.

Як повідомлялося, число випадків коронавірусу у світі станом на ранок 27 липня сягнуло 16 421 952, із яких 652 308 – летальні. А 10 052 482 людини вже встигли вилікуватися від COVID-19.