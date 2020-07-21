Голова ВООЗ назвав головний інструмент у боротьбі з COVID-19 – це не карантин

Головним засобом боротьби з поширенням коронавірусу є відстеження шляхів його розповсюдження, а не просто карантинні обмеження.

Про це заявив генеральний директор ВООЗ Тедрос Аданом Гебреісус, інформує сайт організації.

«Одним з ключових інструментів є виявлення контактів. Жодна країна не може контролювати у себе епідемію, якщо вона не знає, де перебуває вірус… Звичайно, відстеження контактів - не єдиний інструмент, він має бути частиною всеосяжного пакета, але він - один з найважливіших», - розповів Гебреісус.

Він зазначив, що відстеження контактів є важливим для кожної країни та у будь-якій ситуації, адже це може запобігти перетворенню окремих кластерів на масштабне інфікування. Швидке реагування на нові випадки дозволяє країнам просуватися шляхом економічного відновлення, додав глава ВООЗ.

На його думку, заходи блокування (так званий локдаун) можуть допомогти уповільнити передачу вірусу, але самі по собі не здатні повністю зупинити його,

Очільник ВООЗ також вважає важливими мобільні додатки, які допомагають відстежувати контакти інфікованих людей.

З огляду на це, переконаний Гебреісус, COVID-19 можна зупинити, не чекаючи на появу вакцини – хоча, наголосив він, робота над пошуком її має тривати.