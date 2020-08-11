Геріатричний пансіонат на Тернопільщині ізолюють через спалах COVID-19

Петриківський обласний геріатричний пансіонат на Тернопільщині переводять в режим ізоляції через спалах коронавірусу серед підопічних і персоналу.

Наразі виявлено 23 інфікованих пацієнти і один лікар, повідомив після засідання регіональної комісії з ТЕБ та НС голова Тернопільської ОДА Володимир Труш, передає Укрінформ.

Загалом у закладі перебувають 160 підопічних і 80 працівників. Наступні два тижні, за словами Труша, геріатричний центр буде закритий для відвідувань, за цим стежитиме поліція. На території постійно проживатимуть 25 працівників. Людей, які перебуватимуть на ізоляції, буде забезпечено продуктами і всім необхідним.

У закладі створять приміщення, обладнане як ізолятор, щоб розмежувати інфікованих і неінфікованих.

Один важкохворий переведений із центру на стаціонарне лікування, серед решти частина має симптоми захворювання, частина хворіє безсимптомно.

Наразі триває ПЛР-тестування пацієнтів і персоналу - на наявність хвороби належить перевірити ще 150 людей.

За інформацією Тернопільської ОДА, станом на 11 серпня в області лабораторно підтверджено 3374 випадки COVID-19 (3089 - дорослі, 285 - діти), з них 44 летальних. Видужали 2177 осіб.

За попередню добу проведено 406 досліджень методом ПЛР. Підтверджено 50 випадків зараження вірусом COVID-19, з них 17 - у селі Петриків.

Фото: minregion.gov.ua