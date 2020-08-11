Дев'ять областей не готові до послаблення карантину - МОЗ

Дев'ять областей не готові до послаблення карантину - МОЗ

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Укрінформ
В Україні станом на 11 серпня дев'ять областей не відповідають необхідним критеріям для послаблення протиепідемічних заходів.

Як передає Укрінформ, про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я.

За даними МОЗ, поки що не готові до пом’якшення карантину Волинська, Житомирська, Івано-Франківська, Львівська, Одеська, Рівненська, Сумська, Харківська, Чернівецька області.

Щодо АР Крим та Севастополя дані відсутні.

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Як повідомляв Укрінформ, станом на 11 серпня в Україні лабораторно підтверджено 83 115 випадків COVID-19, із них за добу – 1 158.

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