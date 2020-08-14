Україна на межі другої хвилі коронавірусу – Президент

Антирекорд з кількості хворих на COVID-19 за добу та кількість госпіталізованих свідчать про те, що Україна перебуває на межі другої хвилі коронавірусу.

Як передає Укрінформ з посиланням на пресслужбу глави держави, про це Президент Володимир Зеленський заявив на традиційній селекторній нараді.

«Маємо максимально посилити інформаційну кампанію щодо протидії поширенню коронавірусу. Необхідно донести населенню важливість вжиття заходів особистого захисту, дотримання правил карантину: мінімізації відвідувань місць скупчення людей, відвідування масових заходів», – сказав Президент, звертаючись до урядовців та голів облдержадміністрацій.

На нараді глава держави зазначив, що 13 серпня в Україні коронавірусну хворобу підтвердили у 1732 громадян. Такі цифри та кількість госпіталізованих свідчать про те, що країна перебуває на межі другої хвилі, тож варто уважніше ставитися до заходів безпеки та карантинних правил.

Як повідомлялося, в Україні станом на 14 серпня лабораторно підтвердили 87 872 випадки COVID-19, із них за добу – 1 732.