В Україні за добу - 1 732 випадки коронавірусу

В Україні станом на 14 серпня лабораторно підтвердили 87 872 випадки COVID-19, із них за добу – 1 732.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на ресурс РНБО з моніторингу поширення епідемії коронавірусу.

Протягом доби зафіксовано 19 нових летальних випадків, одужала 581 особа.

Загалом в Україні зареєстровано 2011 смертей від COVID-19. Одужали - 46 797 пацієнтів. Хворіють – 39 064.

Найбільшу кількість випадків коронавірусу за добу виявили у Харківській області - 205, Львівській - 184, Одеській - 160, м. Києві -158, Чернівецькій - 154 та Івано-Франківській - 143 областях.

Як повідомлялося, напередодні в Україні за добу зареєстрували 1592 випадки коронавірусу.

Станом на ранок 14 серпня у світі, за даними сайту Worldometer, зафіксовано понад 21 мільйон випадків коронавірусу COVID-19. Загалом з 21 068 344 випадків COVID-19 757 440 - летальні, 13 917 952 осіб одужали. 1%, або 64 499 хворих, у світі - у серйозному або критичному стані. Коронавірус зафіксували у 213 країнах та територіях.