На Буковині за добу - понад 150 нових випадків COVID-19

У Чернівецькій області за попередню добу підтвердили 154 нові випадки коронавірусу, загальна кількість інфікованих у регіоні сягнула 7264.

Як повідомляє Укрінформ, такі цифри навів у Фейсбуку глава Чернівецької ОДА Сергій Осачук.

«154 нових випадки за добу. Надзвичайно для нашої області велика цифра. У деяких районах не набереться такої кількості хворих від початку епідемії. Так, у Сокирянському районі із березня зафіксували 104 недужих, у Кельменецькому - 92», - написав очільник області.

Таким чином, від початку епідемії кількість підтверджених випадків інфікування становить 7264. Водночас одужали 5405 пацієнтів.

«Дуже прошу, давайте припиняти встановлювати рекорди із захворюваності на коронавірус, у нас мають бути інші, набагато позитивніші досягнення!», - закликав Осачук.

Як повідомляв Укрінформ, в Україні станом на 13 серпня лабораторно підтвердили 86 140 випадків COVID-19, з них за добу - 1592.