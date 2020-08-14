На Буковині за добу - понад 150 нових випадків COVID-19
Як повідомляє Укрінформ, такі цифри навів у Фейсбуку глава Чернівецької ОДА Сергій Осачук.
«154 нових випадки за добу. Надзвичайно для нашої області велика цифра. У деяких районах не набереться такої кількості хворих від початку епідемії. Так, у Сокирянському районі із березня зафіксували 104 недужих, у Кельменецькому - 92», - написав очільник області.
Таким чином, від початку епідемії кількість підтверджених випадків інфікування становить 7264. Водночас одужали 5405 пацієнтів.
«Дуже прошу, давайте припиняти встановлювати рекорди із захворюваності на коронавірус, у нас мають бути інші, набагато позитивніші досягнення!», - закликав Осачук.
Як повідомляв Укрінформ, в Україні станом на 13 серпня лабораторно підтвердили 86 140 випадків COVID-19, з них за добу - 1592.