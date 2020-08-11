На Буковині у кареті "швидкої" померла жінка, яка лікувалась від COVID-19 вдома
Про це повідомляють у пресслужбі Чернівецької ОДА, передає Укрінформ.
"За минулу добу у Чернівецькій області зафіксовано чотири летальних випадки. Усі померлі мали важкі двобічні пневмонії. 63-річна мешканка Заставнівського району із підтвердженим COVID-19 лікувалася амбулаторно. Померла у кареті швидкої допомоги дорогою до лікарні", - йдеться у повідомленні.
Також в обласній адміністрації повідомили, що станом на 11 серпня у лікарнях області перебуває 396 людей. Із них у 240 пацієнтів підтверджено коронавірус, решта – з підозрою.
"У медичних закладах станом на 11 серпня лікують 31 пацієнта у важкому стані, з них у реанімаціях – 27, на апаратах штучної вентиляції легень – 1", - додали в ОДА.
Як повідомляв Укрінформ, в Україні станом на 11 серпня лабораторно підтвердили 83 115 випадків COVID-19, із них за добу – 1 158.
У Чернівецькій області зафіксували 6867 випадків інфікування COVID-19. Із них 5266 пацієнтів одужали, а 231 людина померла.