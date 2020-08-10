Буковину накриває друга хвиля коронавірусу - ОДА
Про це у Фейсбуці повідомляє Чернівецька ОДА, передає Укрінформ.
"Буковину накриває друга хвиля поширення COVID-19. Наразі підвищення захворюваності фіксують у всіх районах області, на Кіцманщині ж зареєстровано спалах коронавірусної інфекції", - йдеться у повідомленні.
Обласні чиновники провели онлайн-наради із головними лікарями закладів первинки та керівниками госпітальних баз.
В обласній адміністрації вважають, що найпершим завданням, яке стоїть перед госпітальними базами – це сформувати необхідні запаси ліків та засобів захисту. Наразі на рахунках лікарень є близько 50 мільйонів гривень невикористаних коштів. Ці гроші медичні заклади отримали від Національної служби здоров’я України для лікування хворих на COVID-19.
"Є низка лікарень, які за три місяці не витратили жодної гривні на закупівлю медикаментів. Між тим, пацієнти часто скаржаться, що доводиться купувати препарати за свої гроші. Цю ситуацію слід виправити", – зазначила заступниця голови ОДА Наталія Гусак.
Що ж до сімейних лікарів, то вони пояснюватимуть пацієнтам важливість вакцинації від грипу, адже таке щеплення – це додатковий захист від сезонних інфекцій, повідомили в ОДА.
Як повідомляв Укрінформ, в Україні станом на 10 серпня лабораторно підтверджено 81 957 випадків COVID-19, з них за добу – 1 008.
У Чернівецькій області зафіксували 6777 випадків інфікування коронавірусом. Із них 5215 пацієнтів одужали, а 228 людей померли.