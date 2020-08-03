У Кіцманському районі Буковини закрили кафе й зупинили транспорт

У Кіцманському районі Чернівецької області, який віднесли до "червоного" рівня небезпеки поширення COVID-19, посилили карантинні обмеження.

Зокрема, в районі закрили усі кафе й ресторани, призупинили роботу ринків та магазинів, крім продуктових відділів, а також зупинили роботу громадського транспорту. Про це кореспонденту Укрінформу розповів голова Кіцманської райдержадміністрації Олексій Добровольський.

"Загалом, ми дотримувалися тієї постанови, яка видана урядом. У неділю, 2 серпня, ми провели засідання районної комісії з питань ТЕБ та НС. На ньому звернули увагу на те, що в першу чергу необхідно закрити кафе і ресторани, які виявилися розсадником цієї коронавірусної хвороби. Призупинили також роботу торговельних закладів, ринків, окрім продуктових рядів. Також зупинив роботу і громадський транспорт. Хоча намагаємось організувати довезення медиків та працівників установ, які забезпечують роботу громад району. Магазини продають лише продукти та товари першої необхідності", - сказав Добровольський.

Він розповів, що під час засідання районної комісії з питань ТЕБ та НС епідеміологи заявили, що зростання кількості хворих COVID-19 у районі пов'язане, в основному, із недотриманням протиепідемічних заходів під час святкування весіль.

"Головною причиною такого швидкого зростання кількості хворих епідеміологи називають масові заходи, пов'язані з весіллями і забавами. Там порушували навіть елементарні вимоги, коли було дозволено влаштовувати заходи на 50 осіб чи на певну площу, то було значне перебільшення людей у приміщеннях. Зараз усіма подібними випадками займаються правоохоронні органи та епідеміологічна служба", - додав голова РДА.

Як повідомляв Укрінформ, 31 липня на черговому засіданні Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій було встановлено нові рівні епідемічної небезпеки поширення COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2З: до "червоного" віднесені міста Луцьк та Тернопіль, Кіцманський район Чернівецької області.

У Тернополі міська влада вирішила з 3 серпня не посилювати карантин, попри рішення державної комісії ТЕБ та НС зарахувати місто до червоного рівня епідемічної ситуації.

Раніше міська влада Луцька заявила, що не погоджується з тим, що місто віднесено до червоного рівня епідемічної небезпеки щодо коронавірусу і не ухвалюватиме жодних рішень щодо зупинки транспорту або закриття будь-яких закладів.