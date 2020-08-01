Ляшко розповів, які саме міста і райони потрапили в червону та помаранчеву зони

Центральна комісія ТЕБ та НС визначила на засіданні 31 липня регіони за рівнем поширення COVID-19, які потрапили у червону, помаранчеву та жовту зони.

Які саме міста і райони входять до червоної та помаранчевої зон, повідомив під час онлайн-брифінгу 1 серпня заступник міністра охорони здоров'я - головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко, передає кореспондент Укрінформу.

"За рішенням комісії техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій, станом на 31 липня за рівнем епідемічної небезпеки, за поширенням COVID-19 до червоної зони було віднесено міста Луцьк, Тернопіль і Кіцманський район Чернівецької області. До помаранчевої зони віднесли Луцький, Любашівський райони Волинської області, Івано-Франківськ і Тисменський район Івано-Франківської області, Львів та Миколаївський, Пустомитівський і Перемишлівський райони Львівської області, м. Бучач, а також Бережанський район Тернопільської області», - сказав Ляшко.

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За його словами, загалом до червоної, помаранчевої та жовтої зон поширення коронавірусної хвороби потрапили 8 областей, зокрема Вінницька, Волинська, Житомирська, Івано-Франківська, Закарпатська, Львівська, Тернопільська та Чернівецька.

Як зазначив Ляшко, перегляд цих зон буде відбуватися кожних 5 днів.

«Вчора на засіданні комісії ТЕБ було прийнято рішення, що такі засідання будуть відбуватися п'ятницями, а також частіше у разі виникнення суттєвих змін в епідситуації», - додав він.

Як повідомляв Укрінформ, в Україні станом на 1 серпня лабораторно підтвердили 71 056 випадків COVID-19, із них за добу – 1 172.