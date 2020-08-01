Тернопіль — у червоній зоні, але карантин вирішили не посилювати

Тернопіль — у червоній зоні, але карантин вирішили не посилювати

Укрінформ
У Тернополі міська влада з 3 серпня не посилюватиме карантин попри рішення державної комісії ТЕБ та НС зарахувати місто до червоного рівня епідемічної ситуації. 

Про це повідомляється на сайті Тернопільської міськради, передає Укрінформ.

"Наразі з понеділка, 3 серпня, підприємства, установи та організації Тернополя працюватимуть у звичному режимі. При цьому закликаємо мешканців дотримуватися санітарно-епідеміологічних умов, зокрема маскового режиму, проводити температурні скринінги працівників та відвідувачів, забезпечувати дезінфекцію приміщень тощо", - йдеться у повідомленні.

У міськраді наголошують, що "підстави прийняття щодо Тернополя такого рішення не встановлені, оскільки показники рівня захворюваності на COVID-19 у місті за останні дні пішли на спад і тримаються на тому ж низькому рівні".

Зазначається, що станом на 1 серпня середня кількість тестувань методом ПЛР становить 78,1 (показник має бути не менше 24); коефіцієнт виявлення випадків інфікування COVID-19 становить 11,1 (показник – 11); показник динаміки зростання випадків інфікування – 12,5 (показник – 10).

"Важливо наголосити, що червоний рівень епідемічної небезпеки встановлюється у разі завантаженості більше як 75% ліжок у закладах охорони здоров’я, визначених для госпіталізації пацієнтів з підтвердженим COVID-19. Наразі у Тернополі цей показник становить 46,89%, що вдвічі менше від нормативу", - додали у міськраді.

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Міський голова Сергій Надал у понеділок, 3 серпня, скликає позачергову сесію міської ради, під час якої на розгляд депутатів винесуть "питання оцінки законності даної постанови щодо віднесення Тернополя до червоної зони".

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Як повідомляв Укрінформ, 31 липня на черговому засіданні Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій було встановлено нові рівні епідемічної небезпеки поширення COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2З: до "червоного" віднесені міста Луцьк та Тернопіль, Кіцманський район Чернівецької області.

Раніше міська влада Луцька заявила, що не погоджується з тим, що місто віднесено до червоного рівня епідемічної небезпеки щодо коронавірусу і не ухвалюватиме жодних рішень щодо зупинки транспорту або закриття будь-яких закладів.

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