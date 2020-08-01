Тернопіль — у червоній зоні, але карантин вирішили не посилювати

У Тернополі міська влада з 3 серпня не посилюватиме карантин попри рішення державної комісії ТЕБ та НС зарахувати місто до червоного рівня епідемічної ситуації.

Про це повідомляється на сайті Тернопільської міськради, передає Укрінформ.

"Наразі з понеділка, 3 серпня, підприємства, установи та організації Тернополя працюватимуть у звичному режимі. При цьому закликаємо мешканців дотримуватися санітарно-епідеміологічних умов, зокрема маскового режиму, проводити температурні скринінги працівників та відвідувачів, забезпечувати дезінфекцію приміщень тощо", - йдеться у повідомленні.

У міськраді наголошують, що "підстави прийняття щодо Тернополя такого рішення не встановлені, оскільки показники рівня захворюваності на COVID-19 у місті за останні дні пішли на спад і тримаються на тому ж низькому рівні".

Зазначається, що станом на 1 серпня середня кількість тестувань методом ПЛР становить 78,1 (показник має бути не менше 24); коефіцієнт виявлення випадків інфікування COVID-19 становить 11,1 (показник – 11); показник динаміки зростання випадків інфікування – 12,5 (показник – 10).

"Важливо наголосити, що червоний рівень епідемічної небезпеки встановлюється у разі завантаженості більше як 75% ліжок у закладах охорони здоров’я, визначених для госпіталізації пацієнтів з підтвердженим COVID-19. Наразі у Тернополі цей показник становить 46,89%, що вдвічі менше від нормативу", - додали у міськраді.

Міський голова Сергій Надал у понеділок, 3 серпня, скликає позачергову сесію міської ради, під час якої на розгляд депутатів винесуть "питання оцінки законності даної постанови щодо віднесення Тернополя до червоної зони".

Як повідомляв Укрінформ, 31 липня на черговому засіданні Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій було встановлено нові рівні епідемічної небезпеки поширення COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2З: до "червоного" віднесені міста Луцьк та Тернопіль, Кіцманський район Чернівецької області.

Раніше міська влада Луцька заявила, що не погоджується з тим, що місто віднесено до червоного рівня епідемічної небезпеки щодо коронавірусу і не ухвалюватиме жодних рішень щодо зупинки транспорту або закриття будь-яких закладів.