У голови Тернопільської ОДА підтвердили коронавірус

Голова Тернопільської облдержадміністрації Володимир Труш заявив, що у нього лабораторно підтвердили коронавірус.

Про це із посиланням на сторінку Труша у Фейсбуці повідомляє Укрінформ .

«Щойно дослідження на COVID-19 показали у мене позитивний результат. Наразі перебуваю на самоізоляції. Лікарі призначили курс медикаментозного лікування. Самопочуття - не найкраще. Вирішувати проблеми області надалі буду дистанційно. За час епідемії ми вже виробили цей навик. Щодня інформуватиму вас про стан справ», - написав Труш.

За його словами, коронавірус може знову паралізувати Тернопільщину, бо статистика сумна: 207 нових випадків за добу. Десятки важких хворих, які не можуть самостійно дихати.

Як повідомили кореспондента агентства в обласному лабораторному центрі, станом на 22 серпня на Тернопільщині зафіксовано 4507 випадків захворювань на коронавірус з початку епідемії, 51 – летальний, 2823 людей одужало.

Як повідомлялось, за добу в Україні зафіксовано 2 328 нових випадків COVID-19, загалом з початку епідемії - 102 971 випадків.

Серед областей, де за добу виявили найбільшу кількість нових випадків СOVID-19, Харківська, Одеська, Чернівецька та Тернопільська області.