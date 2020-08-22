На Запоріжжі - найбільша добова кількість випадків коронавірусу з початку пандемії

У Запорізькій області за добу лабораторно підтвердили 52 нових випадки COVID-19. Це для регіону антирекорд за весь час карантину.

Відповідні дані оприлюднили на сайті обласного лабораторного центру МОЗ, передає Укрінформ.

"За останню добу в області зареєстровано 52 нових випадки захворювання на COVID-19 (м.Запоріжжя - 22, м.Бердянськ – 7, м.Мелітополь – 4, м.Енергодар – 4, Василівський р-н – 1, Запорізький р-н – 3, Мелітопольський р-н – 1, Оріхівський р-н – 2, Пологівський р-н – 8). Летальних випадків не зареєстровано, одужань за добу немає", - йдеться у повідомленні лабцентру МОЗ.

Всього станом на ранок 22 серпня в Запорізькій області зареєстровано 1287 лабораторно підтверджених випадків, в т.ч. 105 – серед дітей та 156 – серед медичних працівників.

Значно зросла кількість хворих в Пологівському районі, зокрема в м. Пологи - там вже зареєстровано 48 випадків. У зв'язку з цим, місцева комісія з питань ТЕБ та НС прийняла рішення ввести додаткові обмежувальні заходи. На території району заборонено проведення масових заходів. Пологівській міській раді рекомендовано припинити проведення ярмарок, перевести торгівлю продуктами харчування на організовані об’єкти ринкової торгівлі (що мають експлуатаційні дозволи).

За даними МОЗ, в Україні за останню добу виявили також рекордну кількість хворих - 2328.