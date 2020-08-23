У Києві - 307 нових випадків коронавірусу

Про це на брифінгу сказав Київський міський голова Віталій Кличко, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Минулої доби у Києві зафіксовано 307 випадків захворювань на коронавірус, 17 з них у дітей. Такої кількості виявлених хворих за добу у нас ще не було. Всього у столиці 11 814 підтверджених випадків на коронавірус", - підкреслив Кличко.

Він зазначив, що минулої доби захворіло 152 жінки віком від 18 до 90 років та 6 дівчаток від 6 до 14 років. Також захворіло 137 чоловіків віком від 19 до 88 років, 12 хлопчиків від 2 місяців до 12 років. Захворіло також 8 медиків.

Зросла кількість хворих, яким потрібна госпіталізація, минулої доби до лікарень потрапило 56 пацієнтів, інші знаходяться на самоізоляції. Одужали за минулу добу в столиці 84 людини, всього коронавірус подолали 3766 жителів Києва.

Як повідомлялося, в Україні станом на 23 серпня підтверджено 104 958 випадків COVID-19, з них 2 271 летальний, 52 235 пацієнтів одужало.

За минулу добу зафіксовано 1 987 нових випадків коронавірусної хвороби.