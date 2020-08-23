За добу найбільше випадків коронавірусу виявили у Києві - МОЗ

За останню добу найбільше випадків захворювання на COVID-19 виявили у Києві - 307.

Про це заявив на брифінгу 23 серпня міністр охорони здоров'я Максим Степанов, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Якщо говорити в розрізі регіонів, то за останню добу найбільшу кількість випадків зареєстровано у місті Київ – 307 випадків. При цьому хочу наголосити, що ми не фіксували великих спалахів у місті. Є сімейні спалахи, особливо в людей, які повернулись із відпустки", - зазначив він.

Також Степанов поінформував, що у Чернівецькій області зафіксували 213 випадків коронавірусу, Івано-Франківській області – 174 випадки, Харківській - 169, Львівській - 146, в Одеській області – 121 випадок.

Як повідомляв Укрінформ, в Україні станом на 23 серпня лабораторно підтверджено 104 958 випадків COVID-19, з них за добу – 1 987.