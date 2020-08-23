В Україні підтвердили 104 958 випадків коронавірусу, за добу - 1987

Станом на 23 серпня в Україні підтвердили 104958 випадків COVID-19, за минулу добу зафіксували 1987 випадків

Як передає Укрінформ, про це повідомляє МОЗ у Фейсбук.

Протягом доби зафіксовано 27 нових летальних випадків. Одужали – 500 осіб.

Загалом в Україні зареєстровано 2 271 смерть від COVID-19. Одужали – 52 235.

Найбільше нових випадків захворювання за добу виявлено у Києві – 307, у Чернівецькій області - 213, Івано-Франківській - 174, Харківській – 169, Львівській – 146, Одеській - 121, Тернопільській - 119.

Як повідомлялося, напередодні в Україні за добу зареєстрували 2 328 випадків коронавірусу.