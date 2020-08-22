За добу зробили понад 40 тисяч тестів на COVID-19 - Степанов

За минулу добу в Україні провели понад 43 тисячі тестувань, з них понад 22 тисячі - методом ПЛР.

Про це заявив на брифінгу 22 серпня міністр охорони здоров'я Максим Степанов, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"За попередню добу загалом було зроблено 43 360 тестувань. З них - 22 207 досліджень методом ПЛР, а також 21 153 дослідження методом ІФА", - зазначив він.

Степанов наголосив, що останнім часом постійно збільшується кількість тестувань і у міністерстві поставили за мету "вийти на кількість тестувань до 30 тисяч на добу в середньому".

Як повідомляв Укрінформ, 22 серпня в Україні зафіксовано 2 328 нових випадків COVID-19, загалом з початку епідемії - 102 971 випадок.

Загалом від початку епідемії від COVID-19 одужали 51 735 осіб, померли - 2 244.