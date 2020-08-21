Степанов дав два дні, аби налагодили роботу медичних “гарячих” ліній

Департаменти охорони здоров'я мають два дні для налагодження ефективної роботи "гарячих" ліній.

Як передає Укрінформ, про це написав міністр охорони здоров'я Максим Степанов у Фейсбуці.

"ДОЗи мають два дні для налагодження ефективної роботи гарячих ліній. Питання тримаю на особистому контролі. Адже ситуація, коли пацієнта з симптомами COVID-19 скеровують до приватної клініки на тест (замість того, щоб направити до людини безкоштовну мобільну бригаду спеціалістів) або помилково дають йому номер детективної агенції (замість лабораторії)… Це тільки звучить смішно. А за фактом такі історії неприйнятні!", - написав Степанов.

Він зазначив, що це та інші питання обговорювали на селекторній нараді з регіонами. Основні питання стосуються: раннього виявлення хворих з COVID-19; роботи мобільних бригад; проведення тестувань.

За його словами, під час наради вкотре акцентували увагу на алгоритми ведення осіб, які були в контакті з хворими на коронавірусну інфекцію, та питанні забезпеченості лікарень киснем. Також обговорювалась робота сімейних лікарів.

"Керівники департаментів охорони здоров’я отримали доручення врахувати всі проблемні моменти та терміново їх виправити. Зокрема, додатково донести до всіх задіяних у боротьбі з COVID-19 покроковий механізм надання допомоги людям. Від звернення пацієнта з симптомами коронавірусної інфекції до сімейного лікаря до моменту госпіталізації у лікарню", - додав Степанов.

Як повідомлялося, в Україні станом на 21 серпня лабораторно підтвердили 100 643 випадки COVID-19, із них за добу – 2106.