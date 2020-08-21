Степанов хоче вийти на 30 тисяч ПЛР-тестів за добу

До 15 вересня Україна має вийти на рівень 30 тисяч проведених ПЛР-тестів на добу.

Як передає Укрінформ, про це сказав міністр охорони здоров’я Максим Степанов під час селекторної наради з керівниками структурних підрозділів охорони здоров’я ОДА й обласних лабораторних центрів та начальниками обласних штабів з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, пов’язаної з поширенням COVID-19, повідомляє МОЗ у Фейсбук.

“У нас є завдання до 15 вересня вийти на рівень 30 тис. проведених ПЛР-тестів на добу. Сьогодні лабораторні потужності дозволяють нам це робити”, – сказав Степанов.

Він зазначив, що станом на 19 серпня лабораторіями всіх форм власності проведено 1 256 698 тестувань методом ПЛР та 860 388 ІФА-тестувань. Лідерами з проведення лабораторних досліджень є місто Київ, Львівська та Одеська області. Найменше досліджень проведено у Луганській (11 035), Миколаївській (17 494) та Полтавській (21 924) областях.

Також під час наради міністр охорони здоров’я наголосив, що в кожній області терміново має бути налагоджений алгоритм роботи гарячих ліній, які даватимуть чіткі відповіді та поради людям щодо їхніх дій у разі появи симптомів коронавірусної хвороби.

Як повідомлялося, в Україні станом на 21 серпня лабораторно підтвердили 100 643 випадки COVID-19, із них за добу – 2106.