В Україні за минулу добу з COVID-19 госпіталізували 487 осіб — найбільше з початку пандемії

В Україні протягом минулої доби, 20 серпня, до лікарень госпіталізували 487 людей, що є рекордною кількість за весь час пандемії.

Про це сказав міністр охорони здоров’я Максим Степанов на брифінгу, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«За минулу добу захворіли 2106 осіб. З них 118 дітей. А також 136 медичних працівників. Вже другу добу поспіль ми фіксуємо понад дві тисячі хворих за добу. Було госпіталізовано 487 людей. І це найбільша кількість госпіталізованих за добу протягом всієї пандемії», - сказав Степанов.

Він додав, що за добу зафіксовані 23 летальні випадки та одужання 637 пацієнтів.

За словами міністра, за попередню добу загалом було здійснено 39 тис. 699 тестувань, із них 21 821 дослідження методом ПЛР, 17 878 досліджень методом - ІФА

Як повідомлялося, в Україні станом на 21 серпня лабораторно підтверджено 100 643 випадки COVID-19, з них за добу – 2106.

За добу найбільше нових випадків коронавірусу виявили у Чернівецькій – 208, Тернопільській – 185, Харківській -184, Івано-Франківській - 172 та Одеській – 170 областях.

Напередодні в Україні за добу зареєстрували 2134 випадки коронавірусу та госпіталізували 407 осіб із COVID-19.