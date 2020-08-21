У світі зареєстрували понад 22,8 мільйона випадків коронавірусу

Станом на ранок 21 серпня у світі зафіксували понад 22,8 мільйона випадків коронавірусу COVID-19.

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на сайт Worldometer.

Як зазначається, загалом з 22 861 688 випадків COVID-19 797 105 - летальні, 15 516 737 осіб одужали. 1% або 61 851 хворий у світі знаходиться у серйозному або критичному стані.

Коронавірус зафіксували у 213 країнах та територіях.

Протягом минулої доби у світі від COVID-19 померли 6 188 осіб.

Лідерами за кількістю хворих на COVID-19 у світовій статистиці є США (5 746 272), Бразилія (3 505 097), Індія (2 905 823) та Росія (942 106).

За ніч зареєстрований 11 401 новий випадок, з них 6 775 у Мексиці і більше тисячі в Болівії та Індії.

Також з початку нової доби у світі внаслідок пандемії коронавірусу померли 727 осіб, найбільша їх кількість припадає на Мексику — 625.

Як повідомляв Укрінформ, в Україні упродовж минулої доби коронавірусну хворобу виявили у 2 134 осіб, 40 - померли.

Найбільша за добу кількість підтверджених випадків коронавірусу зареєстрована у Харківській (242), м. Київ (227), Чернівецькій (189), Львівській (183), Івано-Франківській (168), Рівненській (138), Одеській (127) та Тернопільській (115) областях.

Всього з початку епідемії на території України підтверджено захворювання на COVID-19 у 98 537 осіб. Одужала 50 441 особа, померли - 2 184.

Фото: CTK Photo