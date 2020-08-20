Добовий приріст випадків COVID-19 у Німеччині сягнув квітневого рівня

У Німеччині знову зафіксовано збільшення кількості нових випадків інфікування коронавірусом - цього разу добовий показник сягнув уже квітневого рівня.

Про це, як повідомляє кореспондент Укрінформу, свідчать дані Інституту Роберта Коха.

Згідно з ними, за минулу добу в країні виявлено 1 707 нових інфікованих - стільки реєструвалося наприкінці квітня.

За весь час пандемії найвищий показник захворюваності у ФРН було зафіксовано 28 березня - 6 294. У липні та до середини серпня показники коливалися у межах 300-500.

Експерти зауважують, що останнім часом кількість тестів на коронавірус суттєво зросла (якщо з 20 по 26 квітня було проведено близько 364 тисяч, з 27 липня по 2 серпня - близько 578 тисяч тестів, то протягом останнього тижня їх кількість уже перевищила 875 тисяч). Утім, говорити про другу хвилю німецькі епідеміологи поки не квапляться.

Загалом з кінця січня у ФРН було підтверджено 228 621 випадок інфікування COVID-19, померло 9 253 людини (10 за останню добу). Одужали вже майже 205 тисяч німців.

Як повідомлялося, за попередню добу у Німеччині виявлено 1 510 нових випадків коронавірусу. Більше було востаннє лише на початку травня – 1639.

Загалом у світі зафіксовано 22 667 413 випадків захворювання на COVID-19, зокрема летальних 792 740, одужали 15 372 329 осіб.