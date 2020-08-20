У Франції зафіксували новий добовий рекорд COVID-19

У Франції за попередню добу зафіксовано 3 776 випадків зараження коронавірусом.

Як повідомляє власний кореспондент Укрінформу, такі дані оприлюднило Міністерство солідарності та здоров’я країни.

«Усі показники продовжують зростати і передача вірусу продовжує залишатися високою серед усіх вікових груп», - заявили у відомстві.

Таким чином, за даними міністерства, у Франції загальна кількість інфікувань з початку оголошення карантину у березні сягнула 225 043 людей; 30 468 осіб померли.

Найбільша динаміка інфікувань фіксується у Парижі та Марселі.

Експерти Наукової ради з питання коронавірусу при уряді країни з високою ймовірністю не виключають виникнення другої хвилі епідемії.

Водночас президент Франції Еммануель Макрон виступає проти уведення у країні нових карантинних заходів.

Як повідомлялося, загалом у світі виявлено 22 579 141 випадок захворювання на COVID-19, зокрема 791 002 летальні, одужали 15 301 257 осіб.