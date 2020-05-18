Французькі вчені довели поширення CОVID-19 через стічні води

Дослідження французьких вчених дали змогу виявити CОVID-19 у стічних водах і довести, що небезпечний коронавірус може поширюватися через каналізацію.

Про результати досліджень синергічного проєкту Obеpine, у якому взяли участь Паризький водоканал (Eau de Paris), Міжвідомчий синдикат з санітарії паризької агломерації (SІААР) та Інститут біомедичних досліджень армії (IRBA), повідомив телеканал BFMTV.

"Ці аналізи проводяться за допомогою полімеразної ланцюгової реакції - експериментального методу молекулярної біології. Цей спосіб... надав змогу виявити сліди CОVID-19 вже 5 березня у стічних водах, за десять днів до початку оголошення карантину (у Франції – ред.)", - повідомляє телеканал.

За даними учених, коронавірус, який на сьогоднішній день забрав життя у 28 108 французів, ще у березні був виявлений на трьох очисних спорудах, після чого було проведено дослідження у приблизно тридцяти подібних місцях, включаючи десять в Паризькому регіону.

"Результати переконливі. Встановлено, що вірус серед іншого атакує органи травлення, і там залишає сліди. За тижні кореляція між поширенням хвороби на території та наявністю слідів у стічній воді, стає помітно сильною", - зазначають науковці.

На думку мікробіолога та завідувача лабораторією досліджень і розробок Лоран Мулен Паризького водоканалу, методика аналізу стічних вод також може бути ефективною для виявлення можливої другої хвилі зараження CОVID-19, оскільки другий тиждень скасування частини обмежувальних заходів починається цього понеділка.

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"У контексті можливого "перезапуску" пандемії нам варто відстежувати збільшення вірусного навантаження у стічних водах", - зазначив Мулен, додавши, що ці аналізи також могли б кількісно оцінити частку безсимптомних пацієнтів у Франції. З огляду на важливість результатів досліджень, уряд Франції виділив 500 тис євро додатково на продовження проєкту Obеpine.

Як повідомляв Укрінформ, за даними Worldometer, станом на ранок 18 травня загальна кількість підтверджених випадків COVID-19 у світі становить 4 820 529, з них 316 983 летальних, одужало 1 866 267 осіб.