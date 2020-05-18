Літня спека сповільнить поширення COVID-19, проте не зупинить його - WP

Науковці у США знайшли нові підтвердження гіпотези про згубний вплив літньої спеки, вологості, сонячного світла на коронавірус.

Про це йдеться у статті Washington Post.

Нові дані, які отримали науковці, зміцнили гіпотезу, що комплексний вплив літньої спеки, вологості, сонячного світла, а також можливість людям виходити на вулицю і перебувати на відкритому просторі сповільнить, проте не зупинять поширення COVID-19.

Експерти з інфекційних захворювань попереджають, що будь-яке поліпшення епідеміологічної ситуації внаслідок погодних умов влітку буде нівельовано, якщо люди не дотримуватимуться заходів з профілактики поширення інфекції, таких як соціальне дистанціювання.

Також вчені стверджують, що сезонність вірусу також нікуди не зникне. За зниженням поширення інфекції влітку почнеться зростання захворюваності восени.

Дані з усього світу показали, що коронавірус здатен поширюватися в будь-якому кліматі. У країнах з теплим кліматом, включаючи Сінгапур, Індонезію, Бразилію та Еквадор, також спостерігається значне поширення вірусів.

"Стан довкілля – далеко не найважливіший чинник, який потрібно брати до уваги, прогнозуючи поширення коронавірусу. COVID-19 активно поширюється по всьому світу за будь-яких погодних умов", – зазначив Томас Моліна, головний метеоролог іспанського Телебачення Каталонії, який також є професором Барселонського університету.

Моліна вивчив спалах коронавірусу в Барселоні та виявив зв'язок між високими температурами та низькими показниками передачі вірусу.

Також у статті йдеться про те, що численні ранні дослідження, попри свою слабку підготовленість, дозволяють стверджувати, що пандемія може ослабнути в деяких частинах Північної Америки та Європи в літні місяці, однак може повернутися восени.

Нагадаємо: станом на ніч 18 травня у світі зафіксовано 4 796 709 випадків коронавірусної хвороби, 1 849 627 осіб одужали від недуги, 316 434 померли.