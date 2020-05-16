Естонія створює двомісячний резерв медзасобів на випадок другої хвилі COVID-19

Естонія планує створити резерв медичного обладнання та захисних засобів, якого має вистачити принаймні на два місяці в разі повторення спалаху коронавірусу.

Про це повідомляє ERR.

«Уряд планує створити як мінімум двомісячний запас медикаментів, обладнання та інших товарів, необхідних при затяжній кризі... Хоча Естонія контролює поширення коронавірусу, ніхто не може сказати, що хворобу було подолано, допоки немає вакцини. Ми маємо розраховувати на те, що може бути друга хвиля», - цитує портал заяву прем'єр-міністра Юрі Ратаса на урядовій пресконференції.

Міністр внутрішніх справ Март Хельме зазначив, що також буде збільшено запаси харчових продуктів та палива, оскільки наявного зараз двотижневого резерву недостатньо.

Своєю чергою міністр закордонних справ Естонії Урмас Рейнсалу заявив, що було б бажано залучити й Фінляндію до так званого Baltic bubble трьох країн Балтії, які з 15 травня відкрили між собою кордони.

Як повідомляв Укрінформ, Естонія, Латвія і Литва відкрили внутрішні кордони для своїх громадян та осіб, які мають право на перебування в цих країнах, знявши обмеження на рух транспорту.