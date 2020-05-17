Пентагон вже готується до другої хвилі боротьби із пандемією COVID-19

Міністр оборони США Марк Еспер каже, що коронавірус стоятиме на заваді виконання американським військом ключових місій, допоки не буде розроблена вакцина.

Про це він заявив під час свого візиту до командного центру у Колорадо, передає "Голос Америки".

Втім у Пентагоні кажуть, що готуються до "нового ненормального" середовища для відновлення операцій за умов мінімізації ризику для військових.

"Ми готуємось до другої хвилі (пандемії - ред.), а може і більше. Ми не знаємо, якою буде траєкторія цього вірусу", – сказав Еспер, додавши, що скасування режиму соціального дистанціювання до отримання вакцини годі й чекати.

При цьому минулого тижня Пентагон оголосив про проведення у червні спільних американсько-польських навчань, які раніше були перенесені через пандемію.

Відновлюючи місії, Пентагон вживає додаткових кроків для гарантування безпеки персоналу, каже заступник міністра Метью Донован: "Ми мінімізуємо ризики для наших військових шляхом використання пріоритетного підходу до тестування, ізолювання, соціального дистанціювання та посилення вимог щодо особистої гігієни".

"Тестування триватиме проходити у чотири фази. Спочатку будуть протестовані військові критично важливих сил, як то військово-ядерних сил, в другу групу входить персонал, який служить у зонах конфлікту, до третьої – решта військових, які повертаються зі служби з-за кордону, до четвертої – решта військ. Військові, які виконують критичні місії, будуть розділені у групи та ізольовані один від одного", - повідомляє "Голос Америки".

Щодо самого будинку Пентагону, за словами міністра Еспера, менеджмент працює над поетапним поверненням персоналу на роботу. Глава Пентагону додав, що цей план буде значною мірою залежати від рішень щодо відкриття урядів штатів Вірджинії, Мериленду та Округу Колумбія.

Нагадаємо: станом на вечір 17 травня у світі зафіксовано 4 776 457 випадків коронавірусної хвороби, 1 846 266 осіб одужали від недуги, 315 578 померли.

США досі у лідерах серед захворювань та смертності через COVID-19. Наразі там 1 519 572 хворих на цю недугу, померли від неї 90 724 особи.