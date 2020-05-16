НАТО підтримало заклик ООН залучити військову авіацію до боротьби з COVID-19

Північноатлантичний Альянс відгукнувся на заклик Офісу ООН з координації гуманітарних питань (UN OCHA) в рамках глобальної відповіді на кризу COVID-19 зробити доступними спроможності військово-транспортної авіації для термінових гуманітарних та медичних перевезень.

Повідомлення про це оприлюднене на сайті Північноатлантичного Альянсу.

«Євроатлантичний центр координації реагування на катастрофи (EADRCC) дав відповідь на запит UN OCHA та підтвердив рішення Альянсу підтримати ініціативу. Допомога Альянсу буде визначатися на основі тісної координації між Офісом ООН, Євроатлантичним центром та штабом Європейського командування НАТО (SHAPE), а також з урахуванням наявності спроможностей у галузі стратегічних авіаперевезень від союзників і партнерів НАТО», - йдеться у повідомленні.

Як повідомляв Укрінформ, НАТО має дві програми стратегічних авіаційних перевезень.

Одна з них – Спроможності стратегічних авіаперевезень НАТО (NATO’s Strategic Airlift Capability або SAC) - включає три важкі транспортні літаки C-17 Globemaster, які належать НАТО, і стосовно яких союзники розподіляють витрати на утримання та на використання польотного часу. Друга має назву Програма міжнародних рішень Альянсу у сфері стратегічних авіаційних перевезень (Strategic Airlift International Solution), скорочено – SALIS.

У програмі SALIS беруть участь 9 країн НАТО – Бельгія, Чеська Республіка, Франція, Німеччина, Угорщина, Норвегія, Польща, Словаччина і Словенія. У грудні 2018 року Агентство НАТО із забезпечення та замовлень (NATO Support and Procurement Agency – NSPA) уклало контракт із компанією Antonov Logistics Salis зі штаб-квартирою у Німеччині. За контрактом, НАТО протягом кількох днів може отримати доступ до 5 літаків AН-124. Угода передбачає також можливість використання учасниками програми літаків АН-22, АН-225 та ІЛ-76.

Станом на ранок 16 травня у світі зафіксовано 4 629 407 випадків коронавірусної хвороби, 1 761 062 людини одужали від недуги, 308 676 померли.