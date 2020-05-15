Генсек НАТО: Виклики для безпеки не зменшуються через COVID-19

НАТО надає ефективну допомогу в боротьбі з COVID-19 і водночас докладає зусиль для підтримання ефективної політики стримування й оборони, оскільки пандемія не зменшила виклики у сфері безпеки.

Про це під час виступу перед учасниками першої в історії НАТО віртуальної зустрічі начальників генеральних штабів наголосив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг.

Відповідна інформація оприлюднена на сайті НАТО.

«Генеральний секретар підкреслив, що виклики у сфері безпеки не зменшилися у зв’язку з COVID-19, і НАТО має продовжувати зусилля, аби гарантувати, що криза в сфері здоров’я не перетвориться на кризу у сфері безпеки», - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, збройні сили країн НАТО активно залучалися до заходів для протидії пандемії, у тому числі розгортання польових шпиталів, повітряного перевезення медичних вантажів та роботи з дезінфекції на місцях. Тисячі військових медиків країн-союзниць були направлені на підтримку цивільного медичного персоналу.

Разом із цим, за словами Столтенберга, НАТО продовжує забезпечувати надійне й ефективне стримування та оборону. Ці зусилля включають реалізацію ініціативи Альянсу щодо готовності сил, модернізації його командної структури та підтримку поточних операцій.

«Єнс Столтенберг підкреслив, що НАТО готується до довгострокового ефекту від COVID-19 та працює, аби допомогти союзникам підвищити власну стійкість, включно з оновленням базових вимог у сфері цивільної готовності», - вказується у повідомленні.

Військові керівники Альянсу провели зустріч у режимі відеоконференції вперше за 71 рік його історії. Вона відбулася під керівництвом голови Військового комітету НАТО маршала авіації сера Стюарта Піча. Головними темами обговорення стали відповідь на коронакризу, а також операції в Афганістані та в Іраку.

Фото: НАТО