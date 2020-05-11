Поки ядерна зброя існує, НАТО залишатиметься ядерним Альянсом - Столтенберг

Пандемія коронавірусу є однією з найбільших загроз, з якими світ стикається з часів Другої світової війни, водночас інші загрози нікуди не ділися. З цієї причини ядерне стримування залишатиметься й надалі важливою складовою оборонної політики Північноатлантичного альянсу.

Про це у статті для німецького видання Frankfurter Allgemeine Zeitung заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг. Текст статті оприлюднений на сайті Північноатлантичного альянсу.

«Зараз ми стикаємося із найважчою ситуацією у сфері безпеки. По всьому світу продовжується терористична діяльність, авторитарні режими кидають виклик ліберальним демократіям, ми бачимо розповсюдження ядерної зброї на такі країни, як Північна Корея та продовження агресивних дій з боку Росії. В цих умовах… наша політика ядерного стримування залишається важливою складовою зусиль із підтримання миру і свободи – для безпеки усього Альянсу, для Німеччини, для її сусідів, друзів і союзників, які мають обґрунтовані занепокоєння у сфері безпеки, і які всі знаходяться під захистом ядерного стримування з боку НАТО», - зауважив Столтенберг.

Він додав, що Росія суттєво збільшила власні військові спроможності і особливо - ядерні арсенали.

«В той час, як НАТО розглядає власне ядерне стримування як політичний інструмент, Росія наполегливо інтегрує свій ядерний арсенал у власну військову стратегію. Вона розміщує ракети-носії ядерної зброї у Калінінграді, усього за 500 кілометрів від Берліна. Вона загрожує ядерним ударом таким союзникам, як Данія, Польща і Румунія. Росія також анексувала частину України, країни, кордони якої зобов’язалася перед тим поважати в обмін на відмову України від власного ядерного захисту», - наголосив Столтенберг.

За його словами, у контрасті з такою російською політикою НАТО прагне побудови світу, який буде вільним від ядерної зброї. В період завершення «холодної війни» НАТО вже скоротило кількість одиниць ядерної зброї в Європі на 90%.

«На відміну від Росії, яка грубо порушила ДРМСД шляхом розгортання нових ракет середнього радіуса дії, які можуть досягати європейських столиць за дуже короткий проміжок часу на попередження, НАТО чітко заявило, що ми не маємо наміру розміщувати в Європі нові ядерні ракети наземного базування. Ми будемо продовжувати ефективну політику стримування і оборони, включно з використанням наявних ядерних спроможностей для такого стримування», - сказав керівник Альянсу.

Він подякував Німеччині за внесок, який країна робить у політику Альянсу у сфері ядерного стримування, що набуває навіть більшого значення у часи, коли Європа відзначила 75-ту річницю завершення Другої світової війни.

«Наш Альянс був зведений на руїнах нищівної війни, щоб забезпечити мир і свободу для майбутніх поколінь. Німеччина приєдналася до Альянсу через 10 років після завершення війни, 6 травня 1955 року. З того часу країна є поважним членом родини НАТО, з усіма перевагами та обов’язками, які з цим пов’язані», - сказав Столтенберг.

Він наголосив, що, здійснюючи заходи політики ядерного стримування, союзники по НАТО демонструють сталу і послідовну підтримку міжнародним зусиллям із контролю над озброєнням, обмеження ядерних озброєнь та ядерного нерозповсюдження.

«Мета ядерної зброї, якою володіє НАТО, не спровокувати конфлікт, а зберегти мир, стримати агресію та запобігти насильству. Наш Альянс прагне світу без ядерної зброї, але на сьогодні для цього ще не склалися умови. Світ, в якому Росія, Китай та інші матимуть ядерну зброю, а НАТО не матиме, просто не буде безпечним. Саме тому, поки ядерна зброя існує, НАТО залишатиметься ядерним Альянсом, з чим погоджуються всі союзники. Для того, щоб зберегти мир і свободу», - додав Столтенберг.

Фото: nato.int