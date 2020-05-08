Столтенберг нагадав, що НАТО виникло на руїнах і досі захищає союзників

Північноатлантичний Альянс виник на руїнах, що залишила по собі війна, і нині гарантує безпеку союзників.

На цьому наголосив у відеозверненні з нагоди 75-ї річниці завершення Другої світової війни генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг.

«Сьогодні ми відзначаємо 75 років відтоді, як у Європі змовчали гармати. Ми пам’ятаємо всіх, хто віддав життя за нашу свободу, і ми вдячні нашим збройним силам, які продовжують гарантувати нашу безпеку у нинішньому непередбачуваному світі. НАТО постало на руїнах війни на основі непорушних зв’язків між Європою та Північною Америкою і зцементоване нашим спільним зобов’язанням захищати одне одного. Один за всіх - і всі за одного. Ми - 30 друзів і союзників - є сильнішими разом», - наголосив керівник Альянсу.

Як повідомлялося, у багатьох державах Європи сьогодні проходять заходи до 75-ї річниці завершення Другої світової війни та на вшанування її жертв.

Фото: НАТО