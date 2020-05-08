Чехія почувається в безпеці лише завдяки членству у НАТО та євроструктурах – Бабіш

Чехія вдячна союзним військам за визволення від фашизму, але в повоєнний період здобула безпеку лише завдяки членству у НАТО та європейських структурах.

Про це заявив прем’єр-міністр Чехії Андрей Бабіш на церемонії до 75-ї річниці завершення Другої світової війни в Європі, повідомляють Lidovky.

"Ситуація у світі не є доброю, світові держави… не можуть домовитись; Рада Безпеки ООН зазнає невдач… Чехія в безпеці завдяки своєму членству в НАТО та європейських структурах", - сказав Бабіш.

У церемонії покладання вінків до могили Невідомого Солдата на пагорбі Вітков взяли участь президент Чехії Мілош Земан, прем'єр-міністр Андрей Бабіш, спікери Верхньої та Нижньої палат парламенту Мілош Вистрчил та Радек Вондрачек, інші політики.

Серед тих, хто вшанував пам’ять загиблих, був і мер Праги Зденек Гржиб, який заявив журналістам, що закінчення війни не принесло свободи великій частині Європи.

"Визвольник незабаром перетворився на завойовника", - згадав він ситуацію в повоєнній Чехословаччині, яка стала частиною сфери впливу тодішнього Радянського Союзу.

За словами Гржиба, ніхто не заперечує заслуг Радянського Союзу у боротьбі з нацизмом, але "він також був одним із натхненників Другої світової війни, коли вторгся в Польщу разом з Німеччиною".

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Відповідаючи на запитання про сьогоднішні відносини з Росією, Гржиб зауважив, що на сьогоднішню річницю закінчення Другої світової війни впливають дебати, пов'язані з напруженням у чесько-російських відносинах. Це, зокрема, і суперечки через демонтаж пам'ятника радянському маршалу Івану Конєву або встановлення меморіалу воякам антирадянської армії Власова, які брали участь у визволенні Праги.

Як повідомлялося, троє празьких політиків, зокрема й Гржиб, перебувають наразі під захистом поліції через викриту спробу російських спецслужб отруїти їх.

Чеський тижневик Respekt в кінці квітня повідомив, що за три тижні до цього в Прагу прибув чоловік з російськими дипломатичними документами з метою вбивства чеських муніципальних політиків. При собі ця людина мала отруйну речовину рицин.

Зазначалося, що під загрозою опинилися, зокрема, Ондржей Колар - голова 6 району Праги, в якому демонтували пам'ятник радянському маршалу Івану Конєву, а також мер Праги Зденек Гржиб, адміністрація якого перейменувала площу перед посольством РФ на честь убитого російського опозиційного політика Бориса Нємцова.

Фото: ČTK