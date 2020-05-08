Штайнмаєр у річницю закінчення Другої світової застерігає від спокуси нового націоналізму

У травні 1945 року Європу було звільнено від фашизму, але й 75 років по тому нації постають перед новими викликами і загрозами демократії та мирному порядку.

На цьому наголосив 8 травня президент Федеративної Республіки Німеччина Франк-Вальтер Штайнмаєр на церемонії покладання квітів у Берліні з нагоди 75-ї річниці визволення від націонал-соціалізму і закінчення Другої світової війни в Європі, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"8 травня 1945 року був днем ​​визволення… Сьогодні ми маємо звільнитися від спокуси нового націоналізму; від притягальної сили авторитаризму; від недовіри, спроб відгородитися від інших і ворожості між країнами; від ненависті і цькування, від ксенофобії та зневаги до демократії. Тому що все це - старі злі духи в новому обличчі", - заявив Штайнмаєр біля меморіалу пам'яті жертв війни та тиранії Neue Wache (Ноє Вахе).

Він наголосив, що у травні 1945 р. визволення прийшло до німців ззовні, і знадобилися десятиліття болісного осмислення історії, поки це не укорінилося в умах і в серцях більшості громадян країни, поки не з’явилося відчуття відповідальності за злочини, поки не сталася демократична держава. Це осмислення триває і донині.

За його словами, тільки завдяки тому, що німці прийняли свою історичну відповідальність, народи світу подарували Німеччині нову довіру.

"Пам'ять не має кінця. Немає звільнення від історії. Без пам'яті ми втратимо своє майбутнє", - підкреслив Штайнмаєр.

Президент ФРН також зауважив, що цей ювілей Німеччина змушена святкувати без друзів з усього світу через пандемію коронавірусу.

Через пандемію COVID-19 у Берліні скасували масові заходи з нагоди 75-ї річниці завершення Другої світової війни. Зокрема, на цю церемонію планувалося запросити до Берліна представників інших держав, а також тисячу дітей, включно з Ізраїлю. Проте зрештою на церемонії було присутнє лише керівництво ФРН: президент Штайнмаєр, канцлер Ангела Меркель, очільники Бундестагу Вольфганг Шойбле, Бундесрату Дітмар Войдке та Федерального конституційного суду Андреас Фоскуле.

Фото з сайту bundespraesident.de