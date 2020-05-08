Штайнмаєр у річницю закінчення Другої світової застерігає від спокуси нового націоналізму

Штайнмаєр у річницю закінчення Другої світової застерігає від спокуси нового націоналізму

Укрінформ
У травні 1945 року Європу було звільнено від фашизму, але й 75 років по тому нації постають перед новими викликами і загрозами демократії та мирному порядку.

На цьому наголосив 8 травня президент Федеративної Республіки Німеччина Франк-Вальтер Штайнмаєр на церемонії покладання квітів у Берліні з нагоди 75-ї річниці визволення від націонал-соціалізму і закінчення Другої світової війни в Європі, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"8 травня 1945 року був днем ​​визволення… Сьогодні ми маємо звільнитися від спокуси нового націоналізму; від притягальної сили авторитаризму; від недовіри, спроб відгородитися від інших і ворожості між країнами; від ненависті і цькування, від ксенофобії та зневаги до демократії. Тому що все це - старі злі духи в новому обличчі", - заявив Штайнмаєр біля меморіалу пам'яті жертв війни та тиранії Neue Wache (Ноє Вахе).

Він наголосив, що у травні 1945 р. визволення прийшло до німців ззовні, і знадобилися десятиліття болісного осмислення історії, поки це не укорінилося в умах і в серцях більшості громадян країни, поки не з’явилося відчуття відповідальності за злочини, поки не сталася демократична держава. Це осмислення триває і донині.

За його словами, тільки завдяки тому, що німці прийняли свою історичну відповідальність, народи світу подарували Німеччині нову довіру.

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"Пам'ять не має кінця. Немає звільнення від історії. Без пам'яті ми втратимо своє майбутнє", - підкреслив Штайнмаєр.

Президент ФРН також зауважив, що цей ювілей Німеччина змушена святкувати без друзів з усього світу через пандемію коронавірусу.

Через пандемію COVID-19 у Берліні скасували масові заходи з нагоди 75-ї річниці завершення Другої світової війни. Зокрема, на цю церемонію планувалося запросити до Берліна представників інших держав, а також тисячу дітей, включно з Ізраїлю. Проте зрештою на церемонії було присутнє лише керівництво ФРН: президент Штайнмаєр, канцлер Ангела Меркель, очільники Бундестагу Вольфганг Шойбле, Бундесрату Дітмар Войдке та Федерального конституційного суду Андреас Фоскуле.

Фото з сайту bundespraesident.de

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