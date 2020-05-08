Україна у Берліні вшанувала пам’ять жертв Другої світової окремо від РФ

У Берліні біля Монумента радянському солдату в парку Тіргартен 8 травня відбулася церемонія вшанування пам’яті та покладання вінків з нагоди 75-річчя визволення Європи від фашизму.

Її організувало Посольство України у ФРН, як і фотовиставку, що розгорнута біля пам'ятника, повідомляє кореспондент Укрінформу.

Участь у церемонії взяли керівники Берліна та землі Бранденбург, Бундестагу, МЗС ФРН, представники понад 20 посольств, акредитованих у Берліні, ветерани.

Уперше прийшов на неї бургомістр німецької столиці Міхаель Мюллер, попри те що посол України Андрій Мельник відхилив його запрошення взяти участь у спільній з російським послом церемонії 2 травня - річницю капітуляції військ вермахту, які воювали за Берлін.

Уперше цю церемонію в прямому ефірі транслював один з центральних німецьких телеканалів – ZDF.

Варто зазначити, що за півгодини до початку українського заходу до того ж пам’ятника прийшло керівництво посольства РФ у ФРН, яке ніколи не влаштовувало церемоній 8 травня, оскільки росіяни масштабно святкують 9 Травня у Трептовпарку. Заявку на проведення акції було подано в поліцію просто в останню хвилину. Кілька людей, які були присутні на російській акції, залишилися та спостерігали за українською.

У Берліні вшанували пам’ять жертв Другої світової війни / Фото: Ольга Танасійчук, Укрінформ

Цьогоріч 8 травня у Берліні є офіційним вихідним - з огляду на значущість дати. Наразі в німецькому політикумі точаться дискусії про те, чи варто зробити цей день національним святом.

Як повідомлялося, 8 травня в Україні відзначають День пам’яті та примирення, присвячений пам’яті жертв Другої світової війни.