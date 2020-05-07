Київ відстоюватиме ідею створення в Берліні меморіалу українським жертвам нацизму – посол

Українська сторона продовжуватиме просувати ідею створення в Берліні меморіалу українським жертвам нацизму.

Про це в інтерв’ю Укрінформу заявив посол України в ФРН Андрій Мельник.

«Що ж стосується нашої ініціативи про меморіал українським жертвам, одразу ж скажу, що ми перебуваємо на самому початку шляху. Маю надію, що ближчими днями будуть направлені офіційні звернення до Бундестагу, який власне і відповідає за подібні питання, від Верховної Ради України та широкої громадськості», - сказав посол.

Він зауважив, що цю ідею активно підтримує міністр закордонних справ Дмитро Кулеба і вже проговорив її зі своїм німецьким колегою Гайко Маасом.

Мельник визнав, що прогнозувати, яким саме буде остаточне рішення німецького парламенту з огляду на неймовірну чутливість тематики історичної відповідальності, важко. Приміром, Польща, яка також сильно постраждала від нацистської Німеччини, вже доволі тривалий час домагається спорудження у Берліні пам’ятника польським жертвам нацизму, і поки що питання не вирішене. Втім, зазначив Мельник, кількість депутатів Бундестагу, які підтримують ідею, постійно зростає, це дає надію, що згодом і українська ініціатива знайде розуміння.

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Посол підкреслив, що Україна «не має жодного наміру вступати у конкуренцію з іншими народами, які постраждали від коричневої чуми», адже це було б вершиною цинізму. Але пересічні німці, а не лише історики повинні знати про те, що саме на території України нацистами були скоєні нечувані злочини проти цивільного населення, що із 8 млн загиблих українців 5 млн були цивільними, що щонайменше 2,4 млн українців були насильно вивезені до Німеччини.

До того ж, визнання історичної відповідальності перед Україною має відношення і до сьогоднішньої політики, наголосив він.

«Думаю, якби пам’ятник 8 мільйонам українців, які загинули у Другій світовій війні, вже п’ять років стояв би у центрі німецької столиці, то дискусії навколо «Північного потоку-2» та інших подібних чутливих для нас проєктів велися б у зовсім іншій тональності», - переконаний український посол.

Як повідомлялося, 8 травня Посольство України в ФРН вшосте проводитиме в центрі Берліна, в парку Тіргартен, церемонію вшанування загиблих у Другій світовій війні.