США звинуватили Росію у фальсифікації історії Другої світової

Сполучені Штати солідарні із європейськими партнерами у протидії намірам РФ навмисно викривляти історію про Другу світову війну та займатися звеличуванням своєї ролі у перемозі над нацизмом.

Про це 7 травня заявив на засіданні у форматі відеоконференції постійної ради ОБСЄ посол США при цій організації Джеймс Гілмор, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Військові і цивільне населення Радянського Союзу виявили велику жертовність у знищенні нацизму. Про це сьогодні нагадали наші російські колеги. І ми шануємо цю жертовність. Але ми також повинні не забувати, що Друга світова війна розпочалася у 1939 році, коли Сталін і Гітлер ухвалили пакт (Молотова і Ріббентропа – ред.), який розділив Східну Європу на радянську і нацистську зони контролю», - нагадав американський дипломат.

Він звернувся до польських колег, які, за словами Гілмора, не забули про початок окупації Польщі у 1939 році.

«Для багатьох націй в Європі 1945 рік не став поверненням до свободи, але, скоріше, початком 50-річного пригнічення з боку Радянського Союзу. Шлях до справжнього визволення був довгим, і в деяких випадках він ще продовжується», - заявив посол.

Він наголосив, що Сполучені Штати закликають Росію припинити займатися своїм звеличуванням та спотворювати історію.

«Ми солідарні з нашими європейськими партнерами і виступаємо проти фальсифікації історії Росією», - відзначив Гілмор.