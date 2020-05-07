В Україні до Дня пам’яті та примирення запустили проєкт “Війна і міф”

Цього року до Дня пам’яті та примирення 8 травня Український інститут національної пам’яті підготував відеопроєкт «Війна і міф».

Про це повідомляє пресслужба УІНП у Facebook.

«Протягом наступних днів ми будемо публікувати цікаві і надзвичайно важливі відеоролики, які руйнують поширені радянські міфи. Почнемо з міфу про «Велику Вітчизняну війну» – ідеологічне кліше, яке створили у Радянському союзі, щоб наголосити на «великій війні всього радянського народу проти німецько-фашистських військ», - ідеться в повідомленні.

Як зазначається, в сюжеті поставлені питання: Чи справді «Велика Вітчизняна війна» була для союзних республік і, зокрема для України, війною за власну Вітчизну? Чи були готові радянські громадяни гинути за Сталіна? Чи одразу усвідомили люди загрозу нацистського режиму? Чи насправді СРСР – безумовні сили добра, а його супротивники – втілення всесвітнього зла, як це пропагував радянський режим? Та головне, чи є назва «Велика Вітчизняна війна» коректною?

Водночас в УІНП застерігають, що «Велика вітчизняна війна» – це ідеологічно забарвлена і з наукової точки зору некоректна назва для німецько-радянської війни. Це найменування є продовженням радянського міфу про війну, який досі використовує Російська Федерація зі сподіванням зберегти ідеологічний вплив на пострадянські країни.

Завантажити відео у високій якості можна за посиланням - https://bit.ly/2L4j9Pr.

Воно доступне в чотирьох варіантах: українською мовою з та без субтитрів, англійською і російською мовами з субтитрами.

В УІНП зазначають, що цей проєкт є додатковим джерелом історичної інформації для широкого загалу.