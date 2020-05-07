"Мир і Війна": до 75-річчя завершення Другої світової відбудеться інтелектуальний телемарафон

У День пам’яті та примирення Український ПЕН та Національний університет «Києво-Могилянська Академія» організовують міжнародний проєкт «Мир і Війна» до 75-річчя завершення Другої світової війни в Європі.

Про це повідомляється на сайті PEN Ukraine.

«8 травня з 10:00 до 21:30 відбудеться інтелектуальний телемарафон в ефірі телеканалів Прямий, Еспресо та 5 канал. Українські та світові інтелектуали в прямому ефірі розмовлятимуть про сучасні погляди на Другу світову війну, демократію й тоталітаризм, пам’ять про війну та виклики для Європи сьогодні», - ідеться в повідомленні.

Учасники телемарафону: Ярослав Грицак, Рафал Внук, Емануеліс Зінгеріс, Олена Стяжкіна, Сергій Плохій, Леонід Фінберг, Йосиф Зісельс, Оля Гнатюк, Галина Акерман, Мирослав Маринович, Адам Міхнік, Мустафа Джемілєв, Карл Шльогель, Сергій Жадан, Тамара Горіха Зерня (Дуда), Ірина Цілик, Вікторія Амеліна, Сергій Лозниця, Марюс Івашкавічус, Ахтем Сеітаблаєв, Станіслав Асєєв, Андерс Фог Расмуссен, Дональд Туск, Курт Волкер, Петро Порошенко.

Голова Оргкомітету проєкту - почесний президент Українського ПЕН, публіцист Микола Рябчук.

Як зазначається, мета телемарафону – представити сучасний європейський погляд на Другу світову війну, а також попередити про нову загрозу для миру в Європі. Тому паралельно з історичною рефлексією ітиметься й про теперішні виклики: про нову війну, перед якою постала Україна, умови для досягнення миру, боротьбу з пандемією й супровідне призупинення громадянських свобод та обмеження прав людини.