Епідеміолог назвав відмінності коронавірусу та “свинячого” грипу

Індекс поширення пандемії коронавірусу вдвічі вищий поширення так званого свинячого у 2009 році.

Про це розповів у інтерв'ю Укрінформу чернівецький епідеміолог, заступник керівника обласного лабораторного центру Юрій Падурару, який сам переніс COVID-19.

"Остання пандемія була у 2009 році – так званий свинячий грип. Але нинішня пандемія коронавірусу відрізняється від попередніх пандемій більш масовим характером. Наприклад, під час поширення "свинячого" грипу так званий індекс заразності становив 2 особи. Тобто, вважалося, що в середньому один хворий може заразити двох здорових людей. Під час пандемії коронавірусу цей індекс удвічі вищий. Зараз вважається, що один хворий на COVID-19 в середньому може заразити 4 особи. Тобто, швидкість поширення цієї інфекції удвічі вища", - підкреслив епідеміолог.

Він зазначив, що пандемія відрізняється від епідемії тим, що у будь-який період року усі країни світу одночасно переживають епідемії тієї чи іншої інфекційної хвороби.

"Зазвичай пандемії викликаються некерованими інфекціями. Некерованими з точки зору відсутності вакцини, відсутності лікування, відсутності сталих знань про збудник, який викликав цю пандемію, масовість захворювання, неготовність держав до надання медичної допомоги, неготовність закладів охорони здоров’я", - додав Падурару.

За його словами, про наслідки нинішньої пандемії коронавірусу ще зарано говорити. Адже хвороба лише набирає обертів. А вплив на роботу внутрішніх органів людини від цієї недуги ще до кінця не вивчений.

"Через декілька років, коли науковці по завершенню пандемії підрахують людські втрати, втрати економічні, психологічні втрати, то ці наслідки будуть катастрофічними за своєю масштабністю. Адже такий вплив на здоров’я людей не мала жодна пандемія. Коли сто відсотків населення планети є під загрозою інфікування і перенесення хвороби. Також дуже високим є відсоток середніх і важких форм хвороби. Ці форми призводять до віддалених наслідків – порушується робота серцево-судинної системи, робота легень, порушується робота внутрішніх органів. І ми не знаємо ще всіх віддалених наслідків для людей, які перехворіють. А перехворіє, в залежності від термінів створення вакцини, дуже велика частина людей", - вважає епідеміолог з Чернівців.

Як повідомляв Укрінформ, в Україні за добу підтверджено 2134 нові випадки COVID-19. Загалом станом на 20 серпня підтверджено 98 537 випадків захворювання на COVID-19, з них 2 184 летальних випадків, одужало 50 441 людей.

У Чернівецькій області зафіксували вже 8297 випадків COVID-19. Із них 5708 пацієнтів одужали, а 249 людей померло.